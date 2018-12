Tessa Wullaert en Manchester City doen weer helemaal mee voor titel na zege in topper: “Beste match van het seizoen”

Zondag stond in de Engelse Women’s Super League dé topper tussen Manchester City en leider Arsenal op het programma. Het team van Tessa Wullaert trok voor eigen publiek aan het langste eind: 2-0. De titelstrijd ligt daarmee weer helemaal open.

Voor aanvang was de opdracht van de Citizens heel duidelijk: winnen. De Gunners hadden al hun wedstrijden gewonnen en telden na negen speeldagen dan ook al zes punten meer. Maar Man City, met Wullaert 85 minuten op het veld, was zondag te sterk voor de fiere leider. Twee doelpunten van Georgia Stanway bezorgden de Citizens een levensbelangrijke 2-0-overwinning.

A solo Stanway effort means @ManCityWomen now lead 2-0 against league leaders Arsenal



In de stand verkleint Man City de achterstand van zes naar drie punten (27 tegen 24), terwijl ook Birmingham (22) nog meedoet voor de titel.

“Het ging goed heen en weer”, reageert Wullaert vanuit Engeland. “Ik denk dat zij iets meer balbezit hadden, maar wij hebben de kansen afgemaakt. Defensief stonden we heel goed, iedereen heeft goed gewerkt. We hebben weinig weggegeven, enkel een schot van ver. Dit was misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen. Iedereen heeft voor elkaar gewerkt, ook in de moeilijke momenten.”

“Mijn eigen prestaties was, denk ik, dik oké. Ik heb ook het meeste gelopen van dit seizoen, waardoor ik na 85 minuten dan ook krampen had. Maar de overwinning was toen binnen en dus kon ik om een vervanging vragen. Het was vooral veel verdedigend werk vandaag, waardoor ik er aanvallend wat te weinig was. Maar dat hebben onze aanvalsters goed op zich genomen.”

“De titelrace? Ja, drie punten tegen negen punten achter, dat is wel een groot verschil. Het was vandaag dus met een beetje druk en van moeten. Maar ik ben ervan overtuigd dat Arsenal ook nog dipje gaat hebben zodat wij dat in het begin van het seizoen hadden. Wij groeien elke wedstrijd en Arsenal heeft nu ook wat geblesseerden. Dit was dus wel een belangrijke zege. We spelen nu nog drie wedstrijden tot Kerstmis, waaronder zondag tegen Birmingham, dat toch altijd een beetje ons zware beest is.”

“Waarom wij kampioen gaan spelen? Tot op vandaag was het soms moeilijk met de teamgeest”, geeft Wullaert toe. “Ik ben blij dat we dat vandaag hebben kunnen laten zien. Dat maakt me een gelukkig mens. Het is een team waar ik echt een goede band heb met alle speelsters en dat wordt nu ook doorgetrokken op het veld. Mijn seizoen tot nu toe is dan ook wel goed. De start was moeilijk met de 4-3-3, maar sinds de verandering van het systeem scoren we meer. Ik speel ook op het middenveld en dat is meer mijn ding dan op de flank, zoals bij Wolfsburg. Ik speel veel vrijer, met veel minder druk. Dus ik ben nog altijd overtuigd dat ik een goede keuze heb gemaakt!”