Kapotte schoen? Dan haalt Bornauw maar een exemplaar van Santini uit de kleedkamer

Opmerkelijk beeld in de eerste helft van Anderlecht - Genk: de schoen van Sebastiaan Bornauw ging stuk en de jonge verdediger dook eigenhandig de kleedkamer in op zoek naar nieuw schoeisel. Even later verscheen Bornauw opnieuw op het veld: met één witte en één zwarte schoen aan.

“Pozuelo ging op mijn voet staan en mijn schoen scheurde helemaal open”, verklaarde Bornauw achteraf. “Die witte schoen was niet van mij, maar van Santini. Eigenlijk was hij een maatje te groot.”

Vanhaezebrouck fronste zijn wenkbrauwen toen hij de verklaring van Bornau te horen kreeg. “Nog niet alles loopt hier perfect. Ik begrijp niet goed waarom hij geen tweede paar schoenen in de kleedkamer had. Toen ik nog voetbalde hadden wij maar één paar schoenen, maar nu staan de doezen in hopen aan de receptie. Toch een nalatigheid van zijn kant, niet echt professioneel. Onze tieners zijn al goed, maar ze kunnen toch nog een paar dingen bijleren”, besloot hij met een glimlach.