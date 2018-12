Man wil vlug nog even een pizza halen, maar krijgt een wel erg gepeperde rekening

Deinze / Zulte - Een chauffeur die vrijdagnacht vlug een pizza wou ophalen, werd onderweg tegengehouden door een politiecontrole Hij blies positief en is zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. De controle gebeurde tijdens de Verkeersveilige Nacht, de start van de start van de BOB-campagne. De politiezone Deinze-Zulte nam met twee verkeersploegen deel aan de Verkeersveilige Nacht.

Waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere, afkomstig uit Tiegem maar die weldra zijn ambtswoning in Gent betrekt, kwam zich met eigen wagen, zonder chauffeur, vergewissen van de controle. In Machelen werd hij opgewacht door burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) en in Deinze door burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Deze laatste pendelde met de fiets rond 23 uur naar de controleplek.

Volgens de gouverneur namen aan de actie in Oost-Vlaanderen 24 van de 28 zones deel. In Zulte en Deinze werden tussen 20.30 en 4 uur 's nachts op vier verschillende locaties 131 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. “Van de 110 uitgevoerde pretesten waren er 102 negatief. De 8 positieve resultaten dienden een ademtest af te leggen. Hier bliezen 2 chauffeurs alarm en 3 positief. Van één onder hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.”

Speekseltesten

“Tevens werden 2 speekseltesten uitgevoerd, 1 daarvan was positief. Op bevel van het parket werd het rijbewijs van één van de chauffeurs direct ingetrokken omdat hij minder dan 2 jaar in het bezit is van een rijbewijs. In totaal werd van 2 chauffeurs het rijbewijs 3 en van 2 anderen 6 uur ingehouden”, zegt commissaris Verkeer Guy Vermeire.

Bij de controles in Machelen liep een chauffeur aan de Ecoshop op de N43 tegen de lamp. De man was op weg om een pizza op te halen. Hij zal zich zijn honger wel beklagen. Dicht bij zijn deur ontsnapte hij niet aan de strenge controle. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een zware beslissing want de man is van beroep chauffeur bij een transportfirma. De schrik bij zijn familie was groot dat hij op die manier wel eens zijn job zou kunnen verliezen. Nu is hij alvast al 14 dagen werkloos