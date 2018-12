De tegenstander in de aanval? Daar heeft deze Feyenoord-fan een geniale oplossing voor

Feyenoord won zondagmiddag de topper van PSV in de Nederlandse Eredivisie. De Rotterdammers haalden het met 2-1 en dienden de Eindhovenaren zo hun eerste nederlaag van het seizoen toe. Net na de aansluitingstreffer was er een opmerkelijk fase. PSV trok ten aanval, doelman Bijlow stopte de poging van Bergwijn… en plots was daar een tweede bal. In het Feyenoord-vak achter de goal was even daarvoor een bal terechtgekomen en een oplettende fan zag de kans schoon om hete standje voor het doel van Feyenoord te ontmijnen. De ref kon niet anders dan het spel even stil te leggen om de tweede bal van het veld te gooien.