ANALYSE. Ludo Vandewalle: “Die ene Genkse klasseflits die Anderlecht niet meer heeft”

Anderlecht - Genk was geen topduel. Het spel ging op en neer en meer was het niet. Zoveel onnauwkeurigheden, de beide teams waren zichzelf niet. Bij Anderlecht is dat al langer het geval, voor RC Genk is dat nieuw. Maar die ene flits van Pozuelo was genoeg. Meer hoefde niet. Het maakt wel het verschil. Ook straks in de eindafrekening.