Onze punten na Anderlecht - Genk: Pozuelo absolute uitblinker

KRC Genk is zondag op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-1 gaan winnen op het veld van RSC Anderlecht. Alejandro Pozuelo bezorgde de Limburgers ia een matige wedstrijd de winst. De Spanjaard was de uitblinker in een matige topper en kreeg als enige speler een 8 op 10 van onze mannen ter plaatse.