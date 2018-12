Drie Belgische Greenpeace-militanten opgepakt in Slovakije

Brussel -

Twaalf Greenpeace-militanten, onder wie drie Belgen, zijn opgepakt in Slovakije. Dat meldt de milieuorganisatie zondag in een persbericht. De activisten manifesteerden donderdag tegen de mijnsite in Nováky, in het centrum van het land. Een rechtbank wees zondag het verzoek af om de twaalf op borg vrij te laten, schrijft het persagentschap TASR. Er zouden redenen zijn om aan te nemen dat ze na de vrijlating opnieuw strafbare feiten zouden plegen, door de werking van andere mijnsites te verstoren.