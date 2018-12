Opvallend beeld tijdens de topper tussen Anderlecht en Genk. Bij beide clubs liep er namelijk iemand met een Gouden Stier op de rug, wat nochtans niet mogelijk is. Zeker niet in het geval van Ivan Santini en Aly Samatta, want de Tanzaniaanse aanvalsleider van Genk heeft een goal minder gescoord dan de Kroaat van Anderlecht. De verklaring was dan ook te zoeken in het logistieke gedeelte.

Genk had er namelijk op gerekend om in zijn blauwe shirts te mogen aantreden, maar de ref oordeelde dat het verschil met het paars van Anderlecht te klein was. Dus moest de zak met witte shirts uit de bus gehaald worden. Klein probleem weliswaar, want daarin stak geen nummer 10 zonder de Gouden Stier op. En dus voetbalde Samatta met het shirt van de topschutter zonder de topschutter te zijn. Inspirerend werkte het niet, want de Tanzaniaan kwam net als Santini niet tot scoren.