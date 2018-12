Zwaar verkeersongeval op de E40 in Middelkerke: twee doden

Middelkerke - Omstreeks 19.00 uur zondagavond heeft er zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de E40 ter hoogte van Mannekensvere bij Middelkerke. Daar zouden twee doden zijn gevallen, maar het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge, kon nog maar één dodelijk slachtoffer bevestigen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de snelwegparking in Mannekensvere, in de richting van Calais. Om nog onbekende reden is een wagen op een brugpijler geknald. Daar is minstens één dodelijk slachtoffer bij gevallen. Het parket heeft een deskundige aangesteld om na te gaan hoe het ongeval is kunnen gebeuren.

Het Vlaams Verkeerscentrum meldt ook hinder voor het verkeer. In beide rijrichtingen is de linkerrijstrook versperd.