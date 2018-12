UEFA bevestigt: derde Europese competitie komt er vanaf 2021

De Europese voetbalbond UEFA heeft een akkoord bereikt over de start van een derde Europees toernooi voor clubteams. Vanaf het seizoen 2021-2022 gaat dat nieuwe toernooi, naast de al bestaande Champions League en Europa League, van start. Aan het evenement, de “Europa League 2”, doen 32 clubs mee. De wedstrijden zullen ook op donderdagavond afgehaspeld worden.

* Derde van Europa League naar nieuwe competitie

De nieuwe competitie zal gespeeld worden met 32 ploegen, verdeeld in acht groepen van 4. De Europa League, vandaag met 48, wordt ook verkleind van 48 naar 32 ploegen. Al is deze nieuwe ‘Europa League 2’, de werktitel van deze competitie, ook een vangnet voor de derde van elke groep in de Europa League. Er wordt een extra knock-out ronde geïntroduceerd na de groepsfase. Daarin nemen de nummers drie uit de Europa League het op tegen de nummers twee uit de nieuwe competitie, om een plaatsje te veroveren in de 1/8e finales.

* Geen rechtstreeks Belgisch EL-ticket meer

Alle landen behouden hetzelfde aantal Europese tickets. Voor België zijn dat er op dit moment vijf. Dat zal zo blijven. Alleen valt het rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League weg. Concreet worden de tickets vanaf de start van de nieuwe competitie verdeeld als volgt (als België negende blijft op de ranking):

- Kampioen: groepsfase Champions League

- Tweede: derde voorronde Champions League

- Bekerwinnaar: play-offs Europa League

- Derde: derde voorronde Europa League 2

- Vierde: tweede voorronde Europa League 2

* Wedstrijden om 16.30 uur

De wedstrijden van de nieuwe competitie zullen net als die van de Europa League op donderdag georganiseerd worden. Maar er komt wel een extra speeluur bij. Om 16.30 uur. Er zullen vanaf 2021 dus elke donderdag drie wedstrijden na elkaar op televisie getoond kunnen worden.

* Finaleweek

Alle finales van de Europese clubkampioenschappen worden vanaf 2021 in dezelfde week georganiseerd. Op woensdag de finale van de Europa League 2, op donderdag die van de Europa League en op zaterdag de Champions League-finale. De winnaar van de nieuwe competitie krijgt een ticket voor de Europa League van het seizoen daarna.

UEFA ExCo approved the creation of a new club competition for 2021-24.

UEFA President Aleksander Ceferin: “The new UEFA club competition makes UEFA’s club competitions more inclusive than ever before.”

Read more here https://t.co/jZ6mPHEdH1 — UEFA (@UEFA) 2 december 2018

“De nieuwe UEFA-clubcompetitie maakt de UEFA-clubcompetities inclusiever dan ooit tevoren. Er zullen meer wedstrijden zijn voor meer clubs, waarbij meer verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn in de groepsfase”,aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Er was een grote vraag vanuit de clubs om hun kansen te verhogen om Europees voetbal te spelen. Dit is bereikt met een strategische aanpak en in overeenstemming met de doelstelling van de UEFA om zowel meer kwaliteit als meer inclusiviteit te hebben in onze clubcompetities.”