Dit vonden Clement en Vanhaezebrouck van de topper Anderlecht - Genk

KRC Genk won zondagavond de topper op het veld van Anderlecht met 0-1. Uiteraard had Genk-coach Clement achteraf veel lof voor zijn spelers, maar ook Anderlecht-trainer Vanhaezebrouck was voornamelijk positief.

Philippe Clement (KRC Genk) :

“Door mijn Brugge-verleden weet ik hoe moeilijk het is om hier te winnen. Het is mij in tien jaar als speler, en zes jaar als coach bij Club Brugge nooit gelukt. Vorig jaar in de play-offs lukte het al wel eens met Racing Genk en nu opnieuw. Ik ben héél blij met de reactie van mijn ploeg na die tien teleurstellende minuten in Malmö, want die andere tachtig minuten daar waren wel goed. In de eerste helft was het niet makkelijk voor ons. Het was een gesloten match met veel strijd en de terreinomstandigheden zorgden ervoor dat je hier niet echt goed in één tijd kan voetballen. Het is voor de spelers al moeilijk om hier recht te blijven staan. Dat zorgt voor minder kwaliteit en spektakel. Na de pauze was het duidelijker voor mijn spelers waar de ruimtes lagen bij Anderlecht. Die hebben we dan ook beter benut. Het deed me ook veel plezier dat we in het slotkwartier fysiek sterker waren dan Anderlecht. We hadden immers donderdag Europees nog een lastige verplaatsing op een zwaar veld terwijl Anderlecht thuis mocht voetballen.”

Clement had ook veel lof voor doelpuntenmaker Pozuelo. “Hij heeft het voorbije jaar een grote stap vooruit gezet. Hij is niet meer de spelmaker die de bal in de voet moet hebben, maar hij infiltreert nu ook in de zestien meter. Hij zorgt voor diepgang. Hij kiest de goede momenten en wordt daar steeds beter in. Wat Pozuelo op het veld laat zien, doen weinigen in België hem na.”

Genk telt nu vier punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge. “Ik ben niet bezig met de stand. Onze ambitie is om die play-offs te geraken in een zo goed mogelijk positie. En dan pas kan je over ambities spreken. We beschikken over het zesde budget in België. Ik hoor dat er veel ploegen zijn die nog van alles gaan doen in de winterstop.”

Hein Vanhaezebrouck (Anderlecht):

“Onze manier van spelen mocht vandaag gezien worden. In de eerste helft hadden we de bovenhand en drukten we hen achteruit. We hadden de controle over de match. Maar we worden daarvoor niet beloond. Als wij op voorsprong komen, bijvoorbeeld door dat schot van Santini, dan zouden we de match gewonnen hebben. Dit was een fysieke slag op een zeer zwaar veld. Bovendien hadden we donderdag beiden nog Europees gespeeld. We hebben alles geprobeerd met onze jonge ploeg. Maar we waren te onmondig in de tweede helft om veel gevaar te kunnen creëren. Ik heb Bakkali - die op zijn tandvlees zat -gewisseld voor de jonge Doku. Die jongen zit nog in de progressiefase. Onze jongeren hebben bewezen dat ze door ze geleidelijk kansen te geven stappen vooruit hebben gezet. Ze bewijzen stilaan dat ze in aanmerking komen voor meer.”

Sven Kums (Anderlecht)

“We hadden veel gegeven de eerste helft, we hebben veel druk naar voor gezet. We wisten dat Genk een goede ploeg heeft en veel kwaliteit aan de bal brengt. We geven weinig kansen weg, maar ze scoren tot één keer. De efficiëntie heeft vandaag het verschil gemaakt. We kwamen wel in de buurt van de zestien, maar slaagden er niet om grote kansen te creëren. Onze laatste pass kwam er niet uit. Maar laten we vooral het positieve onthouden van onze sterke eerste helft.”

Sebastiaan Bornauw (Anderlecht)

“Het is ons eerste verlies thuis dit seizoen, dat is zuur. We begonnen goed aan de match, in de eerste 25 minuten hadden we ze in de tang. We geven uiteindelijk vanavond amper twee kansen weg en daaruit scoren ze toch. Het was een mooie goal, maar wel vermijdbaar. Ik denk dat we tot dat moment alles goed onder controle hadden. Dat maakt het nog zuurder om zo die goal te slikken. We hebben misschien iets te weinig gecreëerd om er toch nog over te kunnen gaan.