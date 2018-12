Na derde weekend rellen en vernieling: Macron vraagt premier om gele hesjes te ontvangen

De Franse president Emmanuel Macron heeft premier Edouard Philippe zondag gevraagd om een ontmoeting te beleggen met de partijleiders en vertegenwoordigers van de gele hesjes. Dat heeft het Élysée zondag gemeld, een dag na zwaar geweld door gele hesjes in de Franse hoofdstad.

Voor die ontmoeting is er nog geen datum bekend. Dit initiatief kadert, volgens het Élysée, in “de constante zorg om dialoog” van de uitvoerende macht.

Op een crisisvergadering, eerder op zondag, werd een “precieze balans van de situatie opgemaakt, van de gewonden, de schade en de arrestaties”. Die vergadering werd bijgewoond door onder meer Macron, Philippe, minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en minister van Milieu François de Rugy. Macron heeft er Castaner gevraagd “een reflectie te leiden over de eventuele noodzaak van een aanpassing van het aantal ordediensten in de komende dagen”. Een grotere politie-inzet moet beter kunnen optreden tegen “gewelddadigere, mobielere, beter georganiseerde relschoppers”.

Van een herinvoeren van de noodtoestand lijkt voorlopig geen sprake te zijn.

Arrestaties zullen tot vervolging leiden

“Ongeveer twee derde” van de 372 relschoppers die aangehouden werden na het geweld van zaterdag in Parijs, zullen voor de rechter gebracht worden. Dat heeft de Franse minister van Justitie, Nicole Belloubet, zondag gezegd. “Er zal een stevig antwoord van justitie komen”, aldus Belloubet tijdens een perspunt in het Parijse justitiepaleis. Eerder had de prefectuur gemeld dat er 378 mensen werden aangehouden, maar dat corrigeerde Belloubet dus. “De meeste van hen zullen morgen en overmorgen verschijnen in snelrecht”, voegde de Parijse procureur Rémy Heitz toe.

Verschillende politiebonden hadden geëist dat de noodtoestand ingevoerd wordt, na het geweld dat zaterdag gepleegd werd tegen de politie. Belloubets collega van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, had deze oplossing dan weer niet uitgesloten. Hij zei zaterdag “geen enkel taboe” te hebben.