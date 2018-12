Tweede inbreker gevat na brutale inbraak waar bewoner in de schouder geraakt werd

Maasmechelen - Na een gewelddadige inbraak vrijdagavond in het Limburgse Eisen, is een tweede verdachte (19) gevat. De bewoners konden de avond van de feiten zijn kompaan in bedwang houden tot de politie ter plaatste kwam. De 19-jarige verdacht schoot naar alle waarschijnlijkheid één van de bewoners in de arm.

De jarige bewoner uit Eisden-Tuinwijk, in het Limburgse Maasmechelen, zat vrijdagavond met zijn vrouw en 15-jarige zoon rustig in de woonkamer, toen plotseling twee gemaskerde mannen de achterdeur intrapten en het huis binnendrongen.

In het tumult slaagde de vader erin om een van de overvallers vast te grijpen en in bedwang te houden. Het kwam tot een hevige schermutseling. Toen de vader met de indringers slaags raakte, heeft een van de inbrekers minstens twee schoten gelost. Bij een daarvan werd de bewoner in de schouder geraakt.

De inbreker, die in de greep zat van de bewoner, liep zelf ook ernstige verwondingen op. Zijn kompaan kon de benen nemen, maar intussen is een 19-jarige verdachte door de politie gevat.

Drie weken kreeg dezelfde familie al inbrekers over de vloer. Toen werden voornamelijk kleren gestolen.