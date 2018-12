Dit zijn de 10 grootste ergernissen van automobilisten

Automobilisten die hun richtingaanwijzers niet ­gebruiken, daaraan ergeren we ons het meest in het ­verkeer. Dat blijkt uit een enquête van Touring. Agressief en roekeloos rijgedrag staat niet langer op één. De automobilistenorganisatie zoekt de verklaring daarvoor bij de opmars van de dashcam.

Chauffeurs die via de pechstrook inhalen. Of die rechts inhalen en prompt op de rem gaan staan. Of die nog invoegen op het gearceerde deel. Jarenlang stond dergelijk agressief en roekeloos rijgedrag bovenaan het lijstje van ergernissen in het verkeer. Maar daar is nu een einde aan gekomen. En volgens Touring ergeren we er ons niet alleen minder aan, maar wordt er ook effectief minder ­roekeloos gereden. “Met dank aan de dashcam”, klinkt het.

Want wie tegenwoordig zulk irritant ­gedrag vertoont, loopt veel kans gefilmd te worden door de kleine camera die chauffeurs op hun dashboard hebben. Roekeloze rijders dreigen dan te kijk gezet te worden op sociale media. “Chauffeurs beginnen het risico van de dashcams te kennen. Dat heeft een afschrikkingseffect. Daardoor zijn er allicht iets minder roekeloze chauffeurs”, zegt Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, dat 1.200 weggebruikers vroeg naar hun grootste ergernissen op de weg.

Meteen 58 euro betalen

De nieuwe nummer één in de ranking van ergernissen is dus je richtingaanwijzer niet gebruiken. “Een oud zeer waar we al vaak op wezen”, zegt Danny Smagghe. “We begrijpen dat de politie hier niet zwaar op controleert omdat zij vooral verkeersonveilig gedrag wil aanpakken. Toch pleiten we voor meer controle, want deze ergernis wekt veel agressie.”

Hetzelfde geldt voor nummer drie op de lijst: trage middenvakrijders. “Die ergernis heeft deels te maken met ons jachtige leven”, zegt Danny Smagghe. “We hebben geen geduld meer. Maar: middenvak­rijden blijft wel een overtreding, waarvoor je meteen 58 euro mag afdokken.”