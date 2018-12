Boyata helpt Celtic aan 18e Schotse Ligabeker, maar valt dan geblesseerd uit

Brussel - Celtic Glasgow heeft zondag voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis de Scottisch League Cup op zijn palmares geschreven. De “Bhoys” legden in de finale Aberdeen over de knie met 1-0. Dedryck Boyata gaf de assist voor het winnende doelpunt van Ryan Christie, maar viel op het uur geblesseerd uit.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft verstuurde Boyata een lange pass richting Christie. Die nam de voorzet mee met de borst en zette in twee tijden de 1-0 op het scorebord. Celtic was baas, maar liet de kansen liggen. In de 53e minuut werd de strafschop van Sinclair gestopt door Joe Lewis, die een dijk van een bekerfinale speelde. Boyata maakte de match niet vol. In de eerste helft botste hij met zijn hoofd tegen dat van Mackay-Steven. Beide spelers werden op het veld minutenlang verzorgd, Mackay-Steven werd meteen daarna gewisseld. Boyata probeerde voort te spelen, maar moest op het uur toch vervangen worden. De Rode Duivel werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook zonder Boyata slaagde Celtic erin de zege vast te houden. Voor coach Brendon Rodgers is het al de zevende prijs op rij. Sinds zijn komst naar Celtic Park in mei 2016 won hij alle nationale titels. Boyata mag zijn achtste prijs met Celtic vieren.