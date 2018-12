Verdacht persoon op je vliegtuig? Dan word je zelf voortaan ook gescreend

Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) versoepelt de wet over het bijhouden van passagiers­gegevens. Wie op hetzelfde vliegtuig zit als een gezocht persoon, zal binnenkort automatisch worden gescreend. Zo willen de veiligheidsdiensten onder andere achterhalen of de verdachte met handlangers reist.

Sinds begin dit jaar houdt een cel binnen het Crisiscentrum alle passagiersgegevens bij. Naam, geboortedatum, adres, ... Alles komt er terecht. Die speciale cel zoekt dan naar overeenkomsten met verdachten die op de radar staan van de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst, de federale politie of de douane. Is er een “hit”, dan krijgen die diensten de volledige toegang tot de gegevens van de persoon die de alarmbellen deed afgaan.

Maar die afbakening blijkt nu te strikt, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Daarom wil hij de wet versoepelen. Zo zullen de bevoegde instanties binnenkort 24 uur lang toegang krijgen tot de gegevens van álle passagiers op het vliegtuig. “Daarmee kunnen we zowel handlangers in kaart brengen als slachtoffers helpen”, zegt Jambon.

Zo kunnen de namen van reisgenoten van een gezochte drugscrimineel nuttig zijn in een lopend onderzoek. Of kan bij een parentale ontvoering – waarbij een van de ouders een kind ontvoert – meteen gecontroleerd worden of het kind ook daadwerkelijk aan boord is.

Belangrijk neveneffect: ook onschuldige passagiers zullen onder de loep worden genomen. Volgens de minister is er geen sprake van een inbreuk op de privacy. Hij verwijst naar een vergadering met de Europese Commissie waaruit bleek dat de huidige privacygaranties zelfs te streng waren. “Bovendien schieten de diensten pas in actie vanaf er iemand aanwezig is die op de zwarte lijst staat”, zegt hij.

Ook op treinen, bussen en boten

De uitbreiding is een primeur voor het Europese vasteland. Enkel het Verenigd Koninkrijk heeft een soortgelijk systeem op poten gezet. “Ik ben fier dat we in Europa een voortrekkersrol hebben. Dit is een perfect voorbeeld van hoe technologie ons helpt om criminele bendes een hak te zetten”, aldus Jambon.

De bedoeling is dat het systeem binnenkort wordt uitgebreid naar passagiers van internationale treinen, bussen en boten.