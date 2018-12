Laurent gaat winkelen met zijn eigen Nicolas en niemand is nog geïnteresseerd in de echte Sint

/ Wetteren - Prins Laurent en zijn zoon prins Nicolas kwamen afgelopen zaterdag helemaal naar Wetteren om Lego te kopen. De winkel, Brick Planet, werd de prins aangeraden door komiek en ­Lego-bouwer Dirk ­Denoyelle. “Hij is hier twee uur geweest en heeft effectief Lego ­gekocht”, zegt uitbaatster Deborah Zeelig.

Op dat moment had de winkel nog ander hoog bezoek. “Net toen was ook de Sint hier aanwezig. Die kreeg plots veel minder aandacht. Ik wist dat de prins in de loop van de week zou komen, maar niet op welke dag precies. Hij heeft er wel de drukste uitgekozen.”

Laurent en Nicolas aten trouwens ook een hamburger in de McDonald’s in Wetteren. Daar werden ze bijna door niemand herkend. Al stond het ongetwijfeld wel in het grote boek van de Sint.