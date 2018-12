Jean-Luc werd doodgereden op weg naar match kleinzoon: “Hij was zo fier op onze kinderen”

Oostkamp -

Bij een tragisch ongeval in Oostkamp is zaterdag Jean-Luc Vandenbroucke (64) om het leven gekomen. De grootvader arriveerde net aan de sportzaal waar zijn kleinzoon (13) moest basketten toen een oudere bestuurder onwel werd en hem ­opschepte. De jongen kreeg na de wedstrijd te horen dat zijn opa was overleden in het ziekenhuis.