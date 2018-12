Dit is het programma van de Rode Duivels in de EK-kwalificatie

Via de Nations League zullen de Rode Duivels geen ticket voor het EK bemachtigen en dus rest er maar één optie: hun groep in de EK-kwalificatie winnen. Met Schotland en Rusland als taaiste tegenstanders zou dat geen probleem mogen zijn. Ondertussen zijn ook de precieze speeldata bekend. België start met een thuismatch tegen Rusland, om vervolgens naar Cyprus te trekken. Laatsgenoemde is eveneens de laatste tegenstander.