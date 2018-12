Wansmakelijk: Tottenham-fan gooit bananenschil naar Aubameyang en wordt gearresteerd

Arsenal-Tottenham was een derby met alles erop en eraan. Veel goals, dramatische wendingen en opstootjes tussen de aartsrivalen. The Gunners wonnen de North London Derby uiteindelijk met spectaculaire 4-2 cijfers. Maar naast het veld ging het er minder fraai aan toe. Een fan van de Spurs vond er niets beter op dan een bananenschil te gooien naar Aubameyang nadat die een strafschop had omgezet. De persoon in kwestie is ondertussen opgepakt.

Foto: AFP

Jan Vertonghen beging na amper negen minuten spelen dom hands in de eigen zestien. Strafschop voor Arsenal en Aubameyang zette die rustig om. De Gabonese spits ging vieren voor het vak met bezoekende fans en het is dan dat het wansmakelijke incident gebeurde. Een Spurs-fan gooide de schil een paar meter voor de voeten van de spits neer. Het incident werd niet gerapporteerd door scheidsrechter Mike Dean, maar de FA gaat wel een onderzoek instellen. Tottenham reageerde al bij monde van de woordvoerder. “Gedrag als dit is volstrekt onaanvaardbaar en de persoon in kwestie krijgt een verbod.” De dader werd ook gearresteerd, meldde de politie. Daarnaast werden nog eens zes personen aangehouden voor andere feiten.