Acteur Mathias Sercu zamelt samen met vier broers al bijna tien jaar geld in voor goeie doelen

Vijf broers samen op het ­podium. Onder wie één BV, één die elke dag de dood in de ogen kijkt op het werk, en één die ongeneeslijk ziek is. Het optreden van acteur Mathias Sercu en vier van zijn broers afgelopen zaterdag was ongetwijfeld een van de opvallendste acties tot nu toe voor De Warmste Week. Het resultaat: 10.000 euro en dik 800 verwarmde harten.

Covers van The Nits, vertalingen van Randy Newman of Willy ­DeVille, eigen nummers ook. De muziek was goed, ­zaterdagavond in cultureel centrum De Spil in Roeselare, maar de warmte was nog beter. Na afloop ...