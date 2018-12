Dure diesel? Alleen in Slovakije en Tsjechië geven ze nog minder uit aan mobiliteit

Blokkades van raffinaderijen uit protest tegen de te hoge brandstofprijzen. Zo is het protest van de ‘gele hesjes’ begonnen. Maar intussen is de dieselprijs alweer gezakt, en bovendien blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat dat de kostprijs van onze mobiliteit een kleinere hap uit het gezinsbudget neemt dan tien jaar geleden. In amper twee landen geven ze nog minder uit dan bij ons.

In totaal besteedde een Belgisch gezin in 2017 11,1 procent van zijn budget aan mobiliteit. Opgesplitst betekent dat 3,3 procent voor de aankoop van vervoersmiddelen, 1,1 procent voor openbaar vervoer en 6,7 procent voor onderhoud en brandstof. Daarmee geeft de Belg veel minder uit aan mobiliteit dan het Europese gemiddelde, dat op 13 procent staat. Na Slovakije en Tsjechië zijn we daarmee het goedkoopste land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat, het Europese ­bureau voor statistiek.

Tien jaar geleden gaf een Belgisch gezin nog 11,8 procent van zijn totale budget aan mobiliteit. Ook wat betaald wordt aan ­onderhoud en brandstof zakte procentueel: van 7,2 procent in 2007 naar 6,7 procent vorig jaar.

In absolute cijfers geven we wel meer uit aan mobiliteit: vorig jaar ging het om 2.100 euro, in 2007 was dat 1.900 euro. Voor onderhoud en brandstof alleen ging het van 1.100 naar 1.300 euro per jaar per persoon. Maar door de indexering van de lonen is dat een minder felle stijging dan de aangroei van het totale gezinsbudget in diezelfde periode.

900 euro meer voor huis

Als het ‘gele hesjes’-protest te ­maken heeft met de stijgende ­levensduurte, zoals door armoedeorganisaties wordt gesteld, dan heeft dat meer te maken met wat we uitgeven aan onze woning. Daar ging in 2007 22,9 procent van het gezinsbudget naartoe, tien jaar later al 24,2 procent. Dat is een verschil van 900 euro per Belg, van 3.600 euro naar 4.500 euro. Een gevolg van de stijgende huurprijzen maar vooral ook van de kostprijs van water, elektriciteit en gas.