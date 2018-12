Voor het eerst extreemrechtse partij in regionaal parlement in Spanje sinds herinvoering democratie

De extreemrechtse partij Vox heeft zondag zijn intrede gedaan in het regionale parlement van Andalusië, en haalde meteen twaalf zetels. De rechtse partijen in de Zuid-Spaanse regio bereiken zo een meerderheid, nadat socialisten er al 36 jaar de macht hadden. Dat blijkt na telling van 99 procent van de resultaten.

Het is voor het eerst dat een extreemrechtse partij zijn intrede doet in een regionaal parlement sinds de herinvoering van de democratie in Spanje in 1975, toen dictator Francisco Franco overleed. Vox, dat zich profileert tegen illegale migratie en tegen Catalaans separatisme, overtrof de verwachtingen. Peilingen gaven aan dat de partij ten hoogste vijf zetels zou halen.

De sociaaldemocraten van de PSOE behalen hun slechtste resultaat ooit in Andalusië. De partij valt terug van 47 naar 33 zetels (op 109). De radicaal-linkse bondgenoten van de partij behaalden onvoldoende zetels voor een absolute meerderheid, en dus ook voor de vorming van een regering.

De PSOE bestuurt Andalusië sinds 1982 maar is er niet in geslaagd om de werkloosheid terug te dringen. Ook raakte ze in opspraak in een groot schandaal, waarin twee ex-presidenten van de regio verwikkeld waren. Het lange proces dat daarop volgde, nadert zijn ontknoping.