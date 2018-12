Shell verbindt beloning van topmanagers aan CO2-doelen

Het Nederlands-Britse oliebedrijf Shell gaat kortetermijndoelen stellen om zijn CO 2 -uitstoot te verminderen en zal de beloning van het topmanagement daaraan verbinden. Dat laat topman Ben van Beurden zondag weten aan de Financial Times.

Het olie- en gasconcern staat onder druk van een groep ‘groene aandeelhouders’. Volgens Shell wordt met de aandeelhouders nog gesproken over de beoogde percentages, maar beïnvloedt het plan de beloning van mogelijk 1.200 topmedewerkers.