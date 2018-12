Buurt aangeslagen na dodelijke vechtpartij: “Erg akelig dat het net hier gebeurd is”

Aarschot / Glabbeek -

Een ruzie tussen drie personen in de Diestsestraat in Aarschot liep in de nacht van zaterdag op zondag dramatisch uit de hand. De 30-jarige Andy Vandereyt uit Glabbeek kwam daarbij om het leven. Twee verdachten werden opgepakt. Hoe de ruzie precies is ontstaan, wordt onderzocht door het parket.