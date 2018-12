Vijf leerkrachten vergelijken examens van vroeger met nu. “Zonder rekenmachine of Google lukt het niet meer”

Het niveau van ons onderwijs daalt. Acht op de tien leerkrachten in onze enquête zijn daar heilig van overtuigd. Eén op de zes spreekt zelfs van een sterke daling. Een verontrustende alarmkreet, want ze volgt op eerdere signalen dat er iets grondig schort met de kwaliteit van de lessen in Vlaanderen. Vijf leerkrachten uit het middelbaar halen hun examens van lang vervlogen tijden vanonder het stof en trekken hun conclusies. “Een zin doen vertalen van het Nederlands naar het Frans? Dat is nu compleet uit den boze.”