RC Genk en Club Brugge hebben na een dipje nog eens laten zien wie de twee stabielste ploegen van de Jupiler Pro League zijn. Twee even veelbetekende winstpartijen die orde op zaken stellen. In het klassement en binnen de respectieve clubs. Ook een diepe buiging voor STVV.

Anderlecht-Genk was geen topduel. Te veel onnauwkeurigheden. Bij Anderlecht is dat al langer het geval, voor RC Genk is dat nieuw. Toch was er een verschil, eentje dat Anderlecht veel pijn moet doen: ...