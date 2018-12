Hein Vanhaezebrouck na nieuwe nederlaag scherp over zijn medische staf, de grasmat en… schoenen

De 0-1-nederlaag tegen Genk kwam opnieuw hard aan bij Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck reageerde scherp achteraf: “Er zal wel wat pech mee gemoeid zijn, maar sommige zaken slepen bij ons veel te lang aan...”

Over de medische staf

Anderlecht zit nog altijd met heel veel geblesseerden: Trebel, Milic, Vranjes, Dimata, Cobbaut, Gerkens, Sowah, Dhauholou en ook Kums was gisteren nog niet honderd procent fit. Vooral de lange afwezigheid van Cobbaut irriteert Vanhaezebrouck. Die liep in augustus een voetverzwikking op en is nu nog altijd niet terug. “Er zal wel wat pech mee gemoeid zijn. Sommige tackles veroorzaken nu eenmaal blessures, maar sommige zaken slepen bij ons veel te lang aan. Maar goed, het is wat het is. We doen voort.”

Daarmee doelde Vanhaezebrouck op de behandeling die Cobbaut kreeg, maar geen resultaat had.

De grasmat in het Vanden Stockstadion ligt er slecht bij. Er scheelt iets met de ondergrond waardoor het veld modderig is. Vanhaezebrouck wil de mat graag laten vervangen in het tussenseizoen, maar staat het bestuur daarvoor te springen? “Ik vraag niets aan de voorzitter. Het is aan de directie om te oordelen. Ik stel alleen vast dat Johan Plancke (assistent-manager, nvdr.) het onderhoud van onze oefenvelden in Neerpede goed opvolgt en dat die voor het eerst echt perfect liggen. Het veld in het stadion kunnen we echter minder in het oog houden en dat ligt heel slecht.”

Over de schoenen van Bornauw

Vanhaezebrouck had ook kritiek op Sebastiaan Bornauw. Toen zijn schoen kapotgetrapt werd door Pozuelo moest hij even naar binnen om een schoen van Santini aan te trekken, want hij had niet meteen een reservepaar. “Die schoen van Santini was een maatje te groot. Maar het ging, hoor...”

Hein: “Dat is toch een nalatigheid van de kant van Bornauw. Weinig professioneel. Vooral omdat er elke dag aan de receptie van ons oefencomplex verschillende dozen met schoenen geleverd worden. Als je dan geen reservepaar bijhebt tijdens de wedstrijd, tja. Onze 19-jarigen hebben al veel progressie geboekt, maar ze moeten ook nog veel bijleren.”

