Ivan Leko verjaagt crisis bij Club Brugge: “Dit was het beste Club dat ik al heb gezien”

Na de defensieve masterclass in Dortmund demonstreerde Club Brugge aanvallend tegen Standard. In vijf dagen verdampte een wenkende crisis. “Ik heb genoten van mijn eigen ploeg”, jubelde een opgeluchte trainer Ivan Leko.

Niets is zo weldadig als een kleine verkoudheid om weerbaarder dan ooit weer recht te staan. Na een 6 op 21 in de competitie reageerde Club Brugge met een 0-0 op Dortmund en een autoritaire 3-0 tegen Standard. Het vertrouwen is terug – bij spelers, staf en supporters. “Ik heb vandaag genoten van mijn eigen ploeg”, zei trainer Ivan Leko. ­“Iedereen sprak over een zwak Standard, maar ik zag vooral een heel sterk Club.”

Foto: Photo News

“Op basis van de kansen hadden we zelfs 6-0 kunnen winnen”, zei Ivan Leko. “Maar ik win liever met 3-0 dan met 7-3. Ik moet proficiat zeggen aan mijn spelers, want ze hebben ons tactische plan tot in de perfectie uitgevoerd. Ik zag een ploeg met vertrouwen in onze manier van spelen.”

Nieuw evenwicht

Een week geleden zat Club nog diep, gaf Ivan Leko toe. “Hadden we vandaag met 0-3 verloren, dan was het crisis geweest. Er stonden ons met Dortmund en Standard twee stevige tegenstanders te wachten. In zo’n situatie kan je bang zijn of vertrouwen hebben. Wij kozen voor het tweede. We maakten een goede analyse van de tegenstander en vonden een nieuw evenwicht in een ploeg die geteisterd was door blessures. Het meeste plezier haal ik uit het feit dat ze hun geloof eindelijk terug hebben.”

En het was vooral aanvallend dat Club gisteren indruk maakte. “Na Dortmund – waar we defensief speelden – wilden we echt wat meer tonen en dat is gelukt”, zei Hans Vanaken, gisteren goed voor twee ­assists. “We grepen Standard naar de keel en lieten hun spelmakers zoals Carcela niet in de match komen. We wilden ook wat meer druk zetten op de match tussen Anderlecht en Genk (die om 18 uur werd gespeeld, nvdr.). Vandaag doen we alvast een goede zaak in de klassering.”

“Voor Nieuwjaar is ons doel weer zo dicht mogelijk bij die eerste plaats te geraken”, zei Benoît Poulain, die ook de prestatie van Amrabat loofde. “We wisten wat hij kon, maar hij bleef hier wat op zijn honger zitten. Maar de energie die in zijn lichaam bleef zitten, kan hij nu helemaal kwijt. Hij heeft enorm veel talent en paste zich heel snel aan. Dat zie je zelden.”

“Amrabat heeft een zeer slechte periode gehad, maar heeft wel elke dag op training hard gewerkt en zijn kans gegrepen”, sprak ook Leko. “Ik ben enorm blij voor hem. Maar de hele ploeg was goed. Vandaag was de dag van Club Brugge. Als we zo spelen in de play-offs zijn we een titelkandidaat.”

LEES OOK. Preud’homme fileert eigen spelers: “Als ze niet elke 3 dagen op niveau kunnen spelen, moet ik conclusies trekken”