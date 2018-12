Stad Antwerpen verbiedt bezoekers op straat te parkeren, geeft voorrang aan eigen bewoners

Antwerpen - De stad Antwerpen gaat bezoekers verbieden om in de binnenstad op straat te parkeren. Die plekken worden voorbehouden aan bewoners. Wie er niet woont, moet zijn wagen stallen in parkeergarages of buiten de stad.

Wie naar Antwerpen met de wagen komt, zal in de toekomst zijn wagen niet langer kunnen parkeren op de openbare weg. De stad heeft een plan klaar waarin die plaatsen worden gereserveerd voor bewoners.

“We gaan in het stadscentrum effectief het bewonersparkeren invoeren”, aldus Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) bij ATV. “Dat wil zeggen dat de bezoekers niet meer in het stadscentrum op het openbaar domein zullen parkeren, maar ofwel in een parkeergarage of buiten de stad op de park & rides.”

Groen hekelt de hoeveelheid parkeervergunningen die aan bewoners worden gegeven. “Per 100 parkeerplaatsen op straat zijn er 140 bewonersvergunningen uitgereikt”, stelt Marij Preneel van Groen Antwerpen. “Ik denk dat je ver moet zoeken om nog een stad te vinden waar je gratis twee bewonersvergunningen per gezin per adres kan krijgen. De plaats is op.” De partij pleit voor een mobiliteitsbudget.