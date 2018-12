Zware ochtendspits rond Antwerpen maar ook in de rest van het land

Maandagochtend en regen. Dat geeft een bijzonder moeilijke ochtendspits rond Antwerpen maar ook in de rest van het land. Op verschillende plaatsen gebeurden ongevallen. Rond 8 uur stond er net geen 300 kilometer file. Op de Brusselse ring is het tot anderhalf uur aanschuiven.

Op de A12 Antwerpen-Brussel is maandagochtend omstreeks 7 uur de weg volledig versperd geraakt in de Bevrijdingstunnel richting Brussel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. “Een vrachtwagen is er in schaar komen te staan en zal moeten worden getakeld. Het incident geeft samen met een hele reeks kleinere ongevallen aanleiding tot een erg lastige Antwerpse ochtendspits.”

Wie vanuit Antwerpen naar Brussel moet, wordt aangeraden voor de E19 te kiezen. Daar gebeurde echter ter hoogte van de Craeybeckxtunnel op nagenoeg hetzelfde moment ook een ongeval - een aanrijding tussen een wagen en een motorrijder - waardoor de linkerrijstrook er versperd is. Ook onder meer op de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne, op de E19 Breda-Antwerpen aan Kleine Bareel en op de aansluiting van de Antwerpse ring met de A12 naar Nederland veroorzaken kleinere aanrijdingen problemen. “Het regenweer heeft daar allicht veel mee te maken”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de Antwerpse ring verlies je rond 8 uur in beide richtingen ongeveer een half uur.

Op de E17 van Gent naar Antwerpen verlies je een uur.

Op de E313 Lummen-Antwerpen rij je ruim een uur extra.

Ook in de rest van het land is het aanschuiven.

Een ongeval op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe stuurt de ochtendspits in de war. Het is filerijden op de hele noorderlijke ring. Op de binnenring is de wachttijd opgelopen tot anderhalf uur.

Van Mechelen-Zuid tot Machelen (E19) is het bijna een uur extra rijden.

En ook op de E40 van de kust naar Brussel is het moeilijk rijden. Tussen Aalst en Affligem is het lang aanschuiven. Wie wie uit die file is staat in Ternat weer stil. Hetzelfde voor wie van Namen komt en de hoofdstad in wil. En op in Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe is het lang aanschuiven richting Luik (E40).

Op de E40 vanuit Luik richting Brussel staat er ook een file vanaf Heverlee. “Dit heeft niets te maken met ongevallen”, zegt Bruyninckx. “Het is vandaag gewoon een zeer drukke dag, net zoals op andere plaatsen in Vlaanderen, te wijten aan het natte weer.”

In Kortrijk-oost op de E17 gebeurde een ongeval.

Op andere plaatsen staan de dagelijkse files, maar die zijn vandaag opvallend langer dan anders.