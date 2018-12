Levensgevaarlijk: fietser steekt spooroverweg over terwijl trein aankomt

De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail heeft alweer een levensgevaarlijke video gedeeld op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een fietser de spooroverweg oversteekt terwijl er een trein aankomt in het Nederlandse Geleen.

Alhoewel de fietser vrij zicht heeft, beslist hij toch om over te steken. Het scheelt geen haar of de persoon wordt gegrepen door een aanstormende trein. Eind november deelde ProRail al een huiveringwekkende video waar ongeveer hetzelfde gebeurde.

“We voeren een strijd om alle onbewaakte overwegen in Nederland op te heffen”, aldus ProRail. “Soms duurt dat echter erg lang. Een vaak gehoord argument om dit soort overwegen te behouden is dat men ‘toch wel zelf kan opletten’. Helaas zien wij, zoals in deze video, dat dat niet altijd het geval is.”

Bekijk hieronder de video die ProRail vorige maand al deelde.