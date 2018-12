Vrouw (34) krijgt 3 jaar cel voor het te vondeling leggen van haar baby in fruitplantage

Hasselt / Genk / Sint-Truiden - Een 34-jarige vrouw uit Genk krijgt 3 jaar cel met uitstel en probatievoorwaarden voor het te vondeling leggen van haar baby in een fruitplantage in Sint-Truiden in 2015.

Aan het uitstel voor de gevangenisstraf zijn probatievoorwaarden gekoppeld. Ze moet begeleiding blijven volgen voor haar psychologische en financiële problemen. De vrouw kampt met een Borderline persoonlijkheidsstoornis en ze had narcistische persoonlijkheidskenmerken. Voor de Borderline neemt ze nu medicatie. Op dit moment heeft de vrouw eenmaal per maand contact met het kind, dat bij een pleegmoeder verblijft.

Op 17 augustus 2015 beviel de vrouw ’s avonds in haar auto. Met een haarelastiekje bond ze de navelstreng af. Nadien wikkelde ze de baby in kleding en doeken en legde ze het kindje in een fruitplantage in Kortenbos (Sint-Truiden) in de veronderstelling dat fruitplukkers haar ’s ochtends zouden vinden. Een buschauffeur van De Lijn ontdekte het huilende baby’tje rond 8.30 uur, toen hij een sanitaire stop inlaste. De verdediging met advocaat Els Jeuris kon zich vinden in een straf met uitstel en probatievoorwaarden.

“Ik was blij toen ik haar hoorde huilen”, vertelde de vrouw vorige maand aan de strafrechter. Heel haar omgeving had een vermoeden dat ze zwanger was. Nadat de vondeling nationaal nieuws was geworden, werd haar meermaals de vraag gesteld of zij niet de moeder was die haar baby daar achtergelaten had, maar ze bleef ontkennen.

“Het is intriest wat er gebeurd is”

De avond dat ze haar baby dumpte, kwam ze thuis bij haar vriend en ging ze zich douchen. “Het is intriest wat er gebeurd is. In de vertroebelde geestestoestand waarin ze zich bevond, heeft ze toch nog beslissingen genomen die van een zekere zorgzaamheid getuigen”, zei Els Jeuris, de advocaat van de vrouw. “Na de bevalling reed ze naar huis. Ik kan me niet voorstellen met welke gevoelens ze thuis aankwam. Die partner vermoedde dat er iets aan de hand was. Op 29 augustus brak ze volledig in het ziekenhuis. Ze kon het niet over haar lippen krijgen dat ze bevallen was en het kind langs de weg had achtergelaten. Ze had de kracht en de moed niet om het te vertellen. Het schuldinzicht achteraf is gigantisch.”

“Nieuws sloeg in als een bom”

“Het nieuws sloeg in als een bom bij haar naaste familie, vrienden- en kennissenkring. Niemand had verwacht dat zij zoiets had kunnen doen. Ze heeft daarna geprobeerd, haar leven weer op te bouwen. Ze is nu een heel ander persoon dan de vrouw die in 2015 de feiten gepleegd heeft. Ze heeft een netwerk proberen uitbouwen op psychiatrisch en financieel vlak. Ze laat zich begeleiden”, voegde Jeuris eraan toe.