Job in de kijker: wat doet een c-faster?

Typ ‘c-faster’ in Google en je krijgt vooral resultaten over computercodes. Maar het beroep, en beslist ook de technologie erachter, zit behoorlijk in de lift.

Jasper Desender is als c-faster bij laminaatproducent UNILIN betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van camerasystemen. “Deze industriële visiesystemen sturen en controleren onze machines zodat onze laminaatproducten telkens juist afgewerkt zijn.”

Jasper is nog maar iets meer dan een jaar aan de slag bij UNILIN. “Mijn job bestond eigenlijk nog niet”, zo vertelt hij. De job van c-faster is een rechtstreeks gevolg van het groeiend aantal camerasystemen in de bedrijfswereld en dus ook binnen UNILIN. “Binnen ons Univision-team van zeven personen neem ik vooral de praktische installatie, van voorbereiding tot opstart - zoals kalibratie, scherpstelling, verlichting afregelen, … - voor mijn rekening”, vertelt hij.

Specialist in visietechnologie

De job komt voort uit de digitale opmars. “Wij hebben vandaag perslijnen waar maar liefst zestig camera’s geïntegreerd werden”, vertelt hij. “Deze digitale visiesystemen werken alsmaar nauwkeuriger en sneller. Zelfs bij een machine die werkt met een snelheid van 200 meter per minuut.”

Als afgestudeerde bachelor elektronica is Jasper overigens nog altijd in opleiding. “Ik ben zelfs al naar het buitenland getrokken (zoals de VS, Rusland, Frankrijk en Duitsland) om daar camerasystemen te onderhouden en te vervangen. Binnen de UNILIN-groep zijn wij de specialisten in visietechnologie. En dat is voor iemand als ik best cool als je nog maar net van school bent.”

