Maradona grijpt naast titel in Mexico: na theater in tribune wil hij provocerende fans te lijf gaan

Dorados de Sinaloa, het team dat getraind wordt door Diego Maradona, is er zondag niet in geslaagd de eerste fase in de Mexicaanse tweede klasse te winnen. De ploeg van de voetballegende ging in de terugmatch van de finale tegen Atlético San Luis met 4-2 onderuit na verlengingen. De heenwedstrijd was donderdag op 1-0 geëindigd in het voordeel van Maradona’s troepen.

‘Pluisje’ moest de return vanuit de tribunes volgen. Hij was geschorst nadat hij donderdag was uitgesloten na “beledigingen aan het adres van spelers of leden van de staf van de andere club”, zo meldde de disciplinaire commissie.

In de tribune liet hij zich tijdens de wedstrijd alvast niet onbetuigd: met het nodige theater wist hij ook daar alle aandacht naar zich toe te trekken. Achteraf was de nederlaag duidelijk hard aangekomen bij Maradona. Toen hij na afloop werd uitgedaagd door supporters van de tegenstander, moest hij worden tegengehouden of hij was de uitdagende fans te lijf gegaan:

Maradona explotó por los cánticos contra él pic.twitter.com/QTk6MIOIzR — AS (@diarioas) 3 december 2018

Maradona ya aprendió bien el “mexicano”.



Mientras mienta madres pide que lo suelten para ir a golpear a alguien. pic.twitter.com/d4vbesooY6 — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) 3 december 2018

Maradona, die in 1986 met Argentinië het WK won, was nog niet echt succesvol als coach. Maar met Dorados de Sinaloa lijkt het wel te lukken. Toen hij aan het roer kwam, stond de club pas op de dertiende plaats (op 15 clubs). Vervolgens loodste hij Dorados naar de play-offs, waarin zijn team het dus tot in de finale schopte.

De winnaars van de eerste en de tweede fase van het kampioenschap in de Mexicaanse tweede klasse nemen het op het einde van het seizoen tegen elkaar op, met als inzet promotie naar de eerste divisie.