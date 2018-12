Minister Jambon: “Interpretatieve nota aan migratiepact toevoegen volstaat niet. Pact zelf is problematisch”

Brussel - Een interpretatieve nota toevoegen aan het VN-migratiepact volstaat niet voor N-VA. “Het pact zelf is problematisch”, dat heeft N-VA-vicepremier Jan Jambon maandag gezegd voor aanvang van het N-VA-partijbureau.

Slaagt premier Charles Michel erin om de brand binnen zijn regering over het VN-migratiepact te blussen of niet? Lukt het niet, dan lijkt de val van zijn regering onvermijdelijk. Afgelopen weekend raakte bekend dat Michel, na overleg met zijn Europese collega’s, een voorstel op tafel zal leggen om uit de impasse te geraken.

“Wij sturen niet aan op val van de regering”

Veel ogen zijn gericht op coalitiepartner N-VA. Die heeft als enige regeringspartij fundamentele problemen met het migratiepact.

Voor aanvang van het partijbureau benadrukten verschillende N-VA-kopstukken dat ze de val van de regering graag willen vermijden. Zowel Vlaams minister-president Geert Bougeois als N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover lieten optekenen dat de partij niet uit is op de val van de regering.

Ook Jambon benadrukt dat zijn partij een val van de regering wil vermijden. “Wij sturen niet aan op de val van de regering. Dit gaat over het probleem met het migratiepact zelf”, aldus Jambon. Een interpretatieve verklaring toevoegen aan de tekst van het pact, is volgens Jambon onvoldoende. “Het pact zelf is problematisch”, klonk het.

