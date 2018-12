Mourinho nu helemaal op ramkoers met Pogba: “Je bent een virus, dodelijk voor de jongens om je heen”

Met een droge knal doorbrak Romelu Lukaku eindelijk de droogte. Het werd tijd, want de kaap van de 1.000 minuten zonder doelpunt kwam in zicht, na welgeteld 981 minuten volgde de verlossing. Dit keer was maatje Pogba de pineut bij Manchester United. Mourinho haalde na de 2-2 tegen Southampton (nog eens) ongemeen hard uit naar de Fransman.

José Mourinho had dan ook weinig reden om blij te zijn. De goal van Lukaku leverde maar een punt op (en extra achterstand op de top 5), omdat United al snel 2-0 achter was gekomen. Mourinho zette zijn spelers dan maar voor de zoveelste keer op hun plaats – zijn kritiek spaart hij allang niet meer. “We missen buldogs die de bal opvreten en continu blijven jagen”, zei hij onder meer.

En iedereen wist dat hij vooral de alweer ondermaatse Paul Pogba viseerde, die constant balverlies leed. In de Engelse pers ging het verhaal dat Mourinho de Franse middenvelder in de kleedkamer zelfs openlijk “een virus” noemde. “Je doet niks op het veld. Je toont geen respect voor de spelers of de fans. En je bent dodelijk voor de mentaliteit van de goede en oprechte jongens om je heen.”

Foto: Photo News

Soms is het ook niet zo fijn om een middenvelder van Man United te zijn.

Southampton beëindigt samenwerking met Mark Hughes

Crisis dus bij United, maar Southampton zette maandag na acht maanden een punt achter de samenwerking met Mark Hughes (55). Het gelijkspel tegen United kon zijn vel dus niet redden. De club kon na veertien speeldagen in de Premier League nog maar één keer winnen. Ook assistenten Mark Bowen en Eddie Niedzwiecki moeten de club verlaten. “De zoektocht naar een nieuwe manager is al gestart”, zo klinkt het op de clubwebsite. Een andere assistent, Kelvin Davis, is nu coach ad interim.

Hughes werd in maart aangesteld bij Southampton, nadat hij in januari was ontslagen bij Stoke City. De Welshman slaagde erin The Saints te behoeden voor degradatie, wat in de zomer beloond werd met een nieuw contract.

Eerder was Hughes bondscoach van Wales en coachte hij Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers en Stoke.