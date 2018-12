“Doorgeslagen individualisme”: Letters ‘I Amsterdam’ weggetakeld van Museumplein

Op het Museumplein in Amsterdam zijn de beroemde rood-witte letters I amsterdam echt verwijderd. De operatie startte even voor 08.00. Nog geen half uurtje later waren de meer dan manshoge letters op twee opleggers getakeld en zijn ze verdwenen uit het zicht op het Rijksmuseum.

Het weghalen van het geliefde fotomotief gebeurde onder toeziend oog van veel mediavertegenwoordigers. Ook een groepje scholieren liet zich voor de laatste keer fotograferen voor bij de letters. Drie Maleisische toeristen kwamen net te laat.

De ontmanteling is op voorstel van de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad, GroenLinks. Die vond de bij toeristen populaire letters een symbool van ‘doorgeslagen individualisme’. Het voorstel kreeg veel kritiek, maar een meerderheid van de raad stemde er toch mee in.

De letters krijgen nu een opknapbeurt. Dat is volgens een woordvoerster van Amsterdam Marketing wel nodig, want na tien jaar op het Museumplein is de bovenkant door “al het geklauter” helemaal kaal. Daarna gaan ze rondreizen door de stad, zoals oorspronkelijk bedoeld. Volgens de zegsvrouw heeft het weghalen van de letters op deze plek dan ook vooral te maken met de drukte op het Museumplein. “I amsterdam blijft het motto van de stad”, vertelde ze. “De letters staan voor het open en tolerante karakter van Amsterdam, of je hier nu lang of kort blijft, je kunt een Amsterdammer zijn in al je veelkleurigheid.”