Droomcadeau voor Vincent (5), die papa verloor op weg naar Legobeurs: “Hij mist hem heel hard”

Hasselt -

Een jaar had de kleine Vincent (5) gespaard voor een boot van Lego. Elke keer als zijn papa, slotenmaker John Claes (41) uit Hasselt, een slot maakte, kreeg hij 50 cent. Maar toen Vincent eindelijk voldoende centjes had en samen met zijn papa en mama in de mobilhome naar Lego World in Utrecht trok om zijn boot te kopen, liep het gruwelijk mis. De mobilhome werd frontaal aangereden door een tram, John was op slag dood. Lego kreeg hoogte van het dramatische verhaal en bezorgde Vincent zaterdag, met de hulp van Sinterklaas, alsnog zijn boot. “Ik ben hier superblij mee”, glunderde Vincent.