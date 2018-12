Croky Cup in beslissende fase: Genk en AA Gent laatste toppers in achtste finales

Dinsdagavond worden de achtste finales in de Beker van België afgetrapt. Met bekerhouder Standard, landskampioen Club Brugge en Anderlecht sneuvelden in de vorige ronde al enkele topteams. Slechts tien van de zestien eersteklassers zijn nog aan boord, sinds ze hun intrede deden in de zestiende finales.

Dinsdag worden de debatten in het Guldensporenstadion geopend met de derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem. Dezelfde avond nog speelt AA Gent gastheer voor 1B-club Beerschot Wilrijk.

Woensdag staat de hoofdbrok op het programma. Charleroi ontvangt dan competitieleider Racing Genk. Op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League trokken de Limburgers thuis met 3-1 aan het langste eind tegen de Carolo’s. Verder gaat KV Oostende op bezoek bij Moeskroen. KV Mechelen, dat de eerste periodetitel pakte in 1B, krijgt Achter de Kazerne Lokeren over de vloer.

Eupen trekt dan weer naar Deinze. De club uit de eerste amateurklasse schakelde in de vorige ronde Club Brugge met 2-0 uit. STVV speelt thuis tegen Mandel United uit tweede amateur.

Met Union - Knokke sluiten donderdag twee ‘reuzendoders’ de achtste finales af in het Joseph Mariënstadion. 1B-club Union pakte in de zestiende finales de scalp van Anderlecht (0-3), na een hattrick van Youssouf Niakaté. Knokke was op Sclessin dan weer te sterk voor Standard (1-2). Bij de club uit eerste amateur staat intussen Lorenzo Staelens aan het roer.

Dinsdag:

20u30 KV Kortrijk - Zulte Waregem

20u45 AA Gent - Beerschot Wilrijk (1B)

Woensdag:

20u Moeskroen - KV Oostende

20u30 KV Mechelen (1B) - Lokeren

20u30 Deinze (1e am.) - Eupen

20u30 STVV - Mandel United (2e am.)

20u45 Charleroi - Genk

Donderdag:

20u45 Union (1B) - Knokke (1e am.)