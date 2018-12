Hoofdverdachte Kortrijkse kotmoord hielp broer af te rekenen met liefdesrivaal

Kortrijk - Vier Afghaanse asielzoekers die deze zomer een landgenoot hebben mishandeld en met de dood bedreigd, riskeren celstraffen van 18 maanden tot 24 maanden. Het slachtoffer is zo bang dat hij van Kortrijk naar Antwerpen verhuisde en niet naar zijn proces durfde te komen. Een van de verdachten zit in de cel voor een dubbele moord, eerder dit jaar in Kortrijk.

A., lid van de nationale juniorenploeg cricket, heeft zich pas maandag op het proces burgerlijke partij gesteld. Het is te zeggen, zijn advocaat. Want zelf durfde hij niet te komen naar het proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. Zo bang is hij.

Hij volgde Nederlandse les. Samen met onder anderen Ali Reza Musawi en zijn vrouw. A. zou tijdens die lessen verliefd zijn geworden op de vrouw van Musawi. Toen die dat te weten kwam, regelde hij een afspraakje via de gsm van zijn vrouw.

In plaats van de vrouw trof hij er vier Afghaanse jongemannen aan. Ze sloegen hem, verplichtten hem om rode en groene pepers te eten en veel whisky te drinken. De man had tot dan nooit alcohol gedronken, zodat hij onmiddellijk dronken was.

Hij moest zich ook uitkleden, zijn haar werd afgeschoren en hij moest een van de verdachten oraal bevredigen. Allemaal om te vernederen.

Naar Antwerpen verhuisd

Vluchten was geen optie want de daders dreigden ermee zijn hoofd af te snijden als hij durfde te vluchten of om hulp te roepen.

Uiteindelijk kreeg hij ook twee messteken, een in het been en een in de bil.

Volgens zijn advocaat is zijn cliënt vandaag nog altijd bang. Daarom durfde hij niet naar de rechtbank te komen en wilde hij ook geen schadevergoeding.

De daders, drie broers en een vriend, waren er wel in de rechtszaal maar vertelden een ander verhaal. Eén over een uit de hand gelopen avondje stappen.

Maar daar hechtte de rechtbank duidelijk weinig geloof aan.

Tegen Ali Reza Musawi en een vriend is 24 maanden cel geëist en een boete van 200 euro. Zij worden als hoofdverdachten beschouwd.

Tegen twee broers van Musawi is 18 maanden geëist en 200 euro boete. Ook vroeg de advocaat van het slachtoffer 20.000 euro schadevergoeding.

Mohammed Musawi, een van de broers van de hoofdbeklaagde, is ook verdacht van de dubbele kotmoord. Op 1 oktober werden een Afghaanse man van 18 jaar en zijn vriendin van Russische origine dood aangetroffen in een studentenhuis in het centrum van Kortrijk. Diezelfde dag werd Musawi gearresteerd in het ziekenhuis waar hij zich voor verwondingen aan zijn hand liet verzorgen. Hij beweert onschuldig te zijn. Maar voor het gerecht staat het vast dat hij de dader was.