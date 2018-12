Ballon d’Or niet langer in de ban van Ronaldo en Messi: Modric is de beste van 2018, twee Belgen in top tien

De winnaar van de Ballon d’Or, ‘s werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs, is bekend. Luka Modric is volgens France Football en een internationale jury van 180 voetbaljournalisten de beste voetballer van 2018.

Het was al van 2007 geleden dat een speler niet genaamd Cristiano Ronaldo of Lionel Messi de Gouden Bal mocht komen oppikken in Parijs. Toen was die eer weggelegd voor Milan-sterspeler Kaka, die won voor beide supersterren. Sindsdien verdeelden Ronaldo en Messi de prijzen onder elkaar. Ronaldo won in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017. Messi was de beste in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015.

Maar nu is de Ballon d’Or dus niet langer in de ban van CR7 en Leo. Modric werd eind september op “The Best FIFA Football Awards” al uitgeroepen tot Speler van het Jaar en voegt nu dus een Gouden Bal toe aan een indrukwekkend jaar. Hij kreeg meer stemmen dan Ronaldo en Antoine Griezmann. Er waren dertig genomineerden, waaronder drie Belgen: Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.

Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — #ballondor (@francefootball) 3 december 2018

“Hij verdient het”

De 33-jarige Kroaat vormde een integraal deel van het Real Madrid-team dat voor de derde keer op rij de Champions League won. Modric won ook het WK voor clubs, de Europese supercup en de Spaanse supercup met De Koninklijke. Daarnaast leidde hij Kroatië tot in de WK-finale, waar er uiteindelijk werd verloren van Frankrijk. Hij werd toen verkozen tot speler van het toernooi, ten koste van Hazard.

“Modric verdient het”, zei Hazard vooraf. “Er zijn drie of vier favorieten, maar Modric zal winnen. Dat zou een bekroning zijn voor zijn fantastisch seizoen.” Hazard zelf strandt op een achtste plaats...

Chelsea forward Eden Hazard is ranked 8th of the #ballondor pic.twitter.com/Fdpp3vDwYy — #ballondor (@francefootball) 3 december 2018

...voor De Bruyne, al is het verschil in punten tussen beide Rode Duivels wel groot.

Manchester City midfielder Kevin De Bruyne is ranked 9th of the #ballondor pic.twitter.com/HaHiZnsRZE — #ballondor (@francefootball) 3 december 2018

Lionel Messi is pas vijfde, zijn laagste ranking sinds 2006. Courtois is veertiende, slechts twee plaatsen lager dan Neymar. Die staat voor het eerst sinds 2012 niet in de top tien. De prijs voor beste belofte, de Kopa Trofee, ging naar Kylian Mbappé. De 23-jarige Noorse Ada Hegerberg van Lyon kreeg de eerste Gouden Bal ooit bij de vrouwen.

Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec — #ballondor (@francefootball) 3 december 2018

De stemming:

1. Luka Modric (Kro/Real Madrid) 753 ptn

2. Cristiano Ronaldo (Por/Juventus) 476

3. Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid) 414

4. Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain) 347

5. Lionel Messi (Arg/Barcelona) 280

6. Mohamed Salah (Egy/Liverpool) 188

7. Raphaël Varane (Fra/Real Madrid) 121

8. Eden Hazard (Bel/Chelsea) 119

9. Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City) 29

10. Harry Kane (Eng/Tottenham) 25

11. N’Golo Kanté (Fra/Chelsea) 24

12. Neymar (Bra/Paris Saint-Germain) 19

13. Luis Suárez (Uru/Barcelona) 17

14. Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid) 12

15. Paul Pogba (Fra/Manchester United) 9

16. Sergio Agüero (Arg/Manchester City) 7

17. Gareth Bale (Wal/Real Madrid) 6

. Karim Benzema (Fra/Real Madrid) 6

19. Sergio Ramos (Spa/Real Madrid) 4

. Ivan Rakitic (Kro/Barcelona) 4

. Roberto Firmino (Bra/Liverpool) 4

22. Edinson Cavani (Uru/Paris Saint-Germain) 3

. Sadio Mané (Sen/Liverpool) 3

. Marcelo (Bra/Real Madrid) 3

25. Alisson Becker (Bra/Liverpool) 2

. Mario Mandzukic (Kro/Juventus) 2

. Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid) 2

28. Diego Godin (Uru/Atletico Madrid) 1

29. Isco (Spa/Real Madrid) 0

. Hugo Lloris (Fra/Tottenham) 0 .