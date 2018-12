Bart De Wever (N-VA) over VN-migratiepact: “Een regering die naar Marrakech gaat, steunen we niet”

“Een regering die naar Marrakech gaat, is een regering die wij niet steunen”. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag na afloop van het N-VA-partijbureau gezegd. Zijn partij blijft het migratiepact verwerpen en gelooft ook niet in een interpretatieve nota. Toch wil de N-VA volgens De Wever niet dat de regering valt. Volgens hem moet er binnen de regering verder gezocht worden naar oplossingen.

N-VA-voorzitter De Wever laat er weinig misverstanden over verstaan. Het VN-migratiepact is en blijft onverteerbaar voor zijn partij. “We zien dit pact niet zitten en zullen het niet goedkeuren”, aldus De Wever. “Een regering die naar Marrakech gaat, is een regering die wij niet steunen. Laat dat duidelijk zijn.”

Het grote risico volgens De Wever is dat het pact “illegale inwijking faciliteert”. Een bijkomende interpretatieve nota is volgens de N-VA-voorzitter ook “geen echte oplossing”.

Als de Belgische regering volgende week afwezig blijft van Marrakech, riskeert premier Charles Michel wel gezichtsverlies te lijden. De premier heeft namelijk in september voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat België achter het pact staat.

“Smal pad”

De Wever heeft daar wel begrip voor en zegt dat het “niet de bedoeling de premier in zijn hemd te zetten”. De N-VA-voorzitter verwijst naar andere gevallen waarbij één van de vier partijen wilde terugkomen op genomen beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het dossier van de woonstbetredingen, waar MR op de rem is gaan staan. “Daar is toen rekening mee gehouden”, aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter denkt dat er nog een “smal pad” is om uit de impasse te geraken. Maar daarvoor moet de regering samenkomen. “De regering heeft over dit dossier nog niet ernstig vergaderd, hoogstens een kwartier in de marge”, dixit De Wever. Ook N-VA is bereid mogelijke oplossingen op tafel te leggen. Over de inhoud van die voorstellen wil De Wever niets kwijt.

Ook voor Jan Jambon kan het pact niet door de beugel, zo liet de minister van Binnenlandse Zaken maandag voor de start van het partijbureau weten. “Wij sturen niet aan op de val van de regering. Dit gaat over het probleem met het migratiepact zelf”, aldus Jambon. Een interpretatieve verklaring toevoegen aan de tekst van het pact, is volgens Jambon onvoldoende. “Het pact zelf is problematisch”, klonk het.

Werk gaat voort binnen de regering

Premier Michel, die zich in september voor de Verenigde Naties engageerde dat ons land het migratiepact zou ondertekenen, verklaarde maandag dan weer dat de regering “het werk de komende uren en dagen zal voortzetten”. “Het is een moeilijk onderwerp, ik heb dat uitgelegd in het parlement. Ik heb ook uitgelegd hoe het proces is verlopen op internationaal vlak en op Belgisch vlak. We gaan de komende dagen en uren voortwerken binnen de regering”, stelde de eerste minister. “Er vinden dinsdag overigens hoorzittingen plaats in het parlement, wat het voor sommigen zeker mogelijk zou moeten maken om een mening te vormen over de inhoud van het pact.”

Voor en na het partijbureau van de Franstalige liberalen waren de MR-kopstukken karig met commentaar. Vicepremier Didier Reynders en Waals minister-president Willy Borsus onderstreepten het belang om de draagwijdte van de tekst uit te leggen.

“Geen eenzijdige beslissing”

Open VLD blijft het vertrouwen in premier Michel behouden dat hij een oplossing vindt voor het dossier van het VN-migratiepact. Er zijn nog te veel sociaal-economische uitdagingen om de regering nu te laten vallen, verklaarde partijvoorzitster Gwendolyn Rutten maandagmiddag na afloop van het partijbestuur.

De discussie moet in de schoot van de regering gevoerd worden, niet van partijbestuur naar partijbestuur, aldus Rutten. “We moeten eerst aan tafel gaan zitten, naar elkaar luisteren en kijken wat belangrijk is voor elk van de partners”, zei de Open VLD-voorzitster. “Dit is geen eenzijdige beslissing van een partijbestuur”, reageerde ze op de verklaringen van haar N-VA-collega De Wever dat de N-VA een regering, die naar Marrakech gaat, niet steunt.

Voor haar moet ons land zich blijven inschrijven in een internationale context. Migratie kent ook problemen, zoals de illegalen, en die kunnen enkel in internationaal verband opgelost worden, vervolgde ze.