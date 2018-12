Rode Duivels nu al zeker van het EK 2020? Waarom kwalificatie niet noodzakelijk een makkie wordt voor Hazard en co

Het was zoeken, maar we hebben ze gevonden: het gevaar van poule I. Hoewel een kwalificatiegroep met Rusland, Schotland, Kazachstan, Cyprus en San Marino een eitje moet worden voor de Rode Duivels sluimeren er in de schaduw toch enkele bedreigingen die de Rode Duivels punten zouden kunnen kosten. Vier onbekende gevaren. Want voor San Marino vonden we gewoonweg niets.