Daarom heeft iedereen mond vol van het mirakel-Origi: het leek wel alsof het zo moést zijn

Voor het meest onwaarschijnlijke doelpunt van het afgelopen weekend tekende Divock Origi. De 23-jarige Rode Duivel leek al lang vergeten bij Liverpool, maar besliste in de 96ste minuut de stadsderby tegen Everton met een knotsgek doelpunt. En dat bij zijn eerste speelminuten in de Premier League van dit seizoen. Het moment, de manier waarop, de doelpuntenmaker; het leek wel alsof het zo moést zijn.

De blessuretijd zat er eigenlijk al een minuut op. Het schot van Virgil van Dijk was zo dramatisch dat de Nederlander zich al had omgedraaid en terug richting het eigen doel liep. Alles wees erop dat de wedstrijd elke seconde afgefloten zou worden op 0-0.

Maar het leek wel alsof het zo moest zijn: het mislukte schot van de al niet meer kijkende Van Dijk caprioleerde in een vreemde boog richting de deklat. En Jordan Pickford, doelman van Everton en de Engelse nationale ploeg, ging in de fout. Hij hield de bal tot ieders verrassing in het spel en via de deklat viel de bal op het hoofd van de enige die gevolgd was: Divock Origi.

Een seconde later ontplofte het stadion, 95 minuten en 7 seconden op de klok. Veertig meter verderop rende trainer Jürgen Klopp het veld op. Het moment, de manier waarop, de doelpuntenmaker; alles had wat van een mirakel.

En dat was het eigenlijk ook een beetje.

Voor Origi waren het op de veertiende speeldag (!) nog maar de eerste minuten in de Premier League dit seizoen. “De vergeten man”, omschrijft de Engelse krant The Daily Mail hem na zijn onverhoopte triomf. De Rode Duivel mocht pas in de 83ste minuut invallen in de derby tussen Liverpool en Everton, maar kreeg alsnog een 9 op 10 voor zijn wedstrijd en werd uitgeroepen tot Man van de Match. “De jonge invaller van Liverpool maakte meteen na zijn invalbeurt al een impact”, aldus het dagblad.

Foto: EPA-EFE

The Evening Standard heeft het over “één van de grootste comebacks van Anfield”. “Na een seizoensstart waarbij hij amper aan spelen toekwam, leek hij een zekere vertrekker in januari. Maar Origi maakte indruk op training en beloonde het vertrouwen van Klopp op dramatische wijze. Zo lijkt hij plots weer een optie voorin voor Liverpool en zou Klopp hem wel eens langer bij de club willen houden.”

Maar dàt was niet wat de comeback van Origi zo miraculeus maakte.

Nee, het was de tegenstander. Everton.

Op 20 april 2016 stond Origi wel vanaf het begin op het veld in het stadion van Liverpool. Ook toen heette de tegenstander Everton. Die keer, al meer dan tweeëneenhalf jaar geleden intussen, was de laatste keer dat Origi écht flitste. De ranke spits had zich net in de ploeg geknokt bij de Reds. Tien dagen eerder had hij Engeland verbaasd met twee goals in de 4-1-zege tegen Stoke. En tegen stadsrivaal Everton was hij opnieuw ongrijpbaar. Hij scoorde weer, net voor rust. Nog maar net 21 geworden de wereld leek aan zijn voeten te liggen.

Tot dat ene moment, net na rust. Everton-verdediger Ramiro Funes Mori ging zwaar door op Origi - vol op zijn enkel, die dubbelplooide. Het grote talent in de kiem gesmoord.

Dàt was waar Engeland en Liverpool-trainer Jürgen Klopp aan dachten toen uitgerekend Origi in zijn eerste speelminuten van het seizoen de enige goal scoorde tegen Everton. “Ik heb dat moment nooit vergeten”, zei Klopp na de match.

“Overtredingen en vuile tackles gebeuren, maar in zijn geval was het heel duidelijk een terugval in zijn ontwikkeling. Hij speelde uitstekend voor zijn blessure. Maar erna duurde het heel lang voor hij helemaal niets meer voelde. In de finale van de Europa League was hij op de één of andere manier klaar maar niet helemaal zonder pijn. Daarna was er EURO 2016, waar hij niet echt mocht meespelen.”

Foto: EPA-EFE

“Alles veranderde een beetje voor hem. Hij raakte zijn zelfvertrouwen kwijt. Voor zijn blessure was ‘Div’ ongelofelijk dreigend. Hij had snelheid, was snel… denk maar aan de match tegen Dortmund en andere dingen die hij hier liet zien. Dus toen hij inviel, was dat het eerste waar ik aan moest denken. Nu kan hij dit hoofdstuk eindelijk afsluiten en vanaf nu zal alles weer in orde zijn”, klinkt het hoopvol.

De cirkel was rond, zag ook de Britse krant The Daily Telegraph. “Vergeet Jordan Pickford of de deklat. Als het lot een rol speelde in de winnende goal van Divock Origi, zou de assist moeten gaan naar Ramiro Funes Mori. Dit was niet enkel de winnende goal in de Merseyside Derby, het was exorcisme. De uitdrijving van de geest van Funes Mori.”

Ja, het leek écht alsof het zo moest zijn.