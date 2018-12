AA Gent haalt ook Deense assistent, Johnny Mølby speelde nog voor KV Mechelen

De 49-jarige Deen Johnny Mølby is de nieuwe assistent-coach van AA Gent. Hij wordt naast Peter Balette één van de twee assistenten van zijn landgenoot en hoofdcoach Jess Thorup en tekende een contract tot 2021 bij de Buffalo’s.

Mølby is, net als Thorup, een ex-profspeler die actief was voor verschillende clubs in Denemarken en in het buitenland. Zo belandde hij eerder al in België bij KV Mechelen (1994-1996), voorts speelde hij voor Vejle BK, FC Nantes, Borussia Mönchengladbach, Aalborg en Aarhus. Hij speelde tevens 16 keer voor het Deense nationale elftal en maakte deel uit van het team dat in 1992 het EK won in Zweden.

Na zijn spelerscarrière werd de neef van ex-Liverpoolspeler Jan Mølby trainer en was hij actief bij Kolding FC, Aarhus, Horsens en Viborg. Mølby en Thorup kennen elkaar uit hun tijd als prof in de Deense competitie.

Welkom Johnny Mølby! https://t.co/53T9o6dJnO — KAA Gent (@KAAGent) 3 december 2018

