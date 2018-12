Beschuldigde van moord op 27-jarige vriendin: “Het is ondenkbaar dat ik zoiets gedaan heb”

Tongeren - Op de eerste echte dag van het assisenproces van de 44-jarige Andy O. in Tongeren heeft voorzitter Camille Liesens maandagvoormiddag de beschuldigde ondervraagd. De Surinamer, die door twee vluchtpogingen in een rolstoel gekluisterd zit, staat terecht voor de moord op zijn 27-jarige vriendin Naftaly Gorré in Hasselt op 28 december 2015. Hij stak haar met een koksmes dood. “Het is ondenkbaar dat ik zoiets gedaan heb. Het was niet mijn bedoeling”, zei de beschuldigde op het einde van zijn verhoor.

Maandag las openbare aanklager Björn Backx eerst de akte van beschuldiging voor. Daarna verhoorde de voorzitter de beschuldigde. Hij vertelde dat hij eerst in Nederland een relatie met een vrouw had die zelfmoord pleegde door een overdosis pillen. Daarna had hij een tweede vriendin, maar die verbrak de relatie omdat Andy ook iemand anders zag. Twee weken na de relatiebreuk bleek dat die vrouw zwanger was van Andy. Zijn zoon werd in 2007 geboren.

In 2013 leerde hij in Rotterdam Naftaly Gorré kennen. Zij woonde twee huizen verder. Na ongeveer een jaar verhuisde het koppel naar Antwerpen en dan naar het Helbeekplein in Hasselt, waar Naftaly gedood werd. Toen de voorzitter hem confronteerde met verklaringen van mensen in het onderzoek, die zeiden dat ze telkens verhuisden omdat Andy Naftaly zo ver mogelijk van haar familie wilde weghouden, ontkende hij dat.

Meermaals als de voorzitter hem bepaalde zaken voorlegde, ontkende Andy O. die beweringen. Het ging onder meer over het zangtalent van Naftaly. Volgens de voorzitter is Naftaly van hem moeten stoppen met zingen. “Niet waar,” zei Andy. Hij had het wel moeilijk met het feit dat Naftaly contact had met Regilio W. die een soort kruidendokter was en met een kruidenbad aan lichaamszuivering deed. De man was de peter van de twee dochtertjes van Naftaly, die ze uit een eerdere relatie had.

“Toen ze met haar culturele praktijken begon, begon het mis te lopen. Thuis zat ze constant op de computer. Ze was veel met andere dingen bezig. Ze ging meer aandacht schenken aan haar muziek en ze belde waarzeggers. Ik zei haar dat ik uit de relatie zou stappen, als ze niet zou stoppen met die Regilio. Dat had ik ook tegen haar moeder gezegd”, legde Andy uit. De familie van Naftaly verklaarde meermaals dat Andy zeer jaloers en achterdochtig kon zijn.

Andy O. zat maandenlang in Nederland in de gevangenis voor cocaïnesmokkel. Tijdens zijn gevangenisverblijf vermoedde hij dat Naftaly andere mannen, onder wie Regilio, zag. “Ik werkte in Suriname in een vishandel. Ik heb toen per ongeluk een partij coke weggespoeld bij het schoonmaken van de vis, waarin de drugs verstopt zaten. Om mijn schulden te vereffenen werd ik gedwongen om coke te smokkelen. Een eerste keer ging het om 1 kilo aan cocaïne die ik via bolletjes moest inslikken. Een tweede keer moest ik 1,2 kilo aan bolletjes slikken,” vertelde Andy aan de zes mannen en zes vrouwen van de volksjury.