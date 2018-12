Herinnert u zich de exploten van de laatste Gouden Bal-winnaar niet genaamd Ronaldo of Messi nog? (hallo Anderlecht?)

De verkiezing van de Gouden Bal is de voorbije tien jaar een strijd geweest tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Beide supersterren wonnen elk vijf van de trofeeën sinds 2008. Een jaar eerder won Ricardo Kaka als laatste voetballer niet genaamd Ronaldo of Messi de Ballon d’Or.

Kaka was in 2007 op het piek van zijn kunnen. De toen 25-jarige Braziliaan leidde dat jaar Milan naar de zege in de Champions League met een werkelijk fenomenale campagne. Kaka scoorde als middenvelder tien Europese doelpunten voor de Rossoneri op weg naar een 1-2-overwinning in de finale tegen Liverpool, waarin hij een assist gaf. Eerder had hij een hattrick gemaakt tegen Anderlecht (4-1).

Het was echter vooral zijn prestatie in de dubbele confrontatie in de halve finale tegen Manchester United dat de doorslag gaf bij de stemming voor de Gouden Bal. Kaka scoorde drie keer, waarvan twee keer op Old Trafford, en gaf ook een assist. Zijn goal waarbij hij Gabriel Heinze, Patrice Evra en Edwin van der Sar op briljante wijze verschalkte, ging toen de wereld rond.