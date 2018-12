Phillipe Clement wint de Trofee Raymond Goethals

Genk-coach Philippe Clement heeft de Trofee Raymond Goethals gewonnen, de prijs voor beste coach in 2018. Hij haalde het voor Marc Brys van STVV en Ivan Leko van kampioen Club Brugge, de overige twee genomineerden.

De 44-jarige Philippe Clement debuteerde als hoofdcoach pas in het seizoen 2017-2018 bij Waasland-Beveren, maar trok na een half jaar al naar KRC Genk. Hij haalde er meteen de bekerfinale (die hij wel verloor tegen Standard) en eindigde op een vijfde plaats in een klassement, goed voor een Europees ticket. Momenteel staan de Limburgers op kop in de Jupiler Pro League en oogstte de club al heel wat lof voor hun spelniveau.

De jury bekroont met de Trofee Raymond Goethals de Belgische trainer (of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko) die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.

De onderscheiding wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld. Eric Gerets (toenmalig bondscoach van Marokko) was de eerste laureaat. Daarna wonnen Peter Maes (Lokeren), Francky Dury (Zulte Waregem), Marc Wilmots (Rode Duivels), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Michel Preud’homme (Club Brugge) en Felice Mazzu (Charleroi).

Basile Boli met bondscoach Roberto Martinez Foto: BELGA

Het was Basile Boli die de trofee uitreikte in het stadion van RWDM. De voormalige Franse international (45 caps) speelde onder Raymond Goethals bij Marseille. In 1993 maakte de ex-verdediger tegen AC Milan het enige doelpunt in de finale van de allereerste editie van de Champions League. Tot op vandaag is Goethals de enige Belgische trainer die erin geslaagd is het kampioenenbal te winnen.