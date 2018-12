Nederlander (69) die naar rechter trok om 20 jaar jonger te worden, blijft even oud

De Nederlandse ‘positiviteitsgoeroe’ Emile Ratelband blijft 69 jaar. Het tv-figuur trok naar de rechter om zijn leeftijd officieel twintig jaar te verlagen, maar hij kreeg maandag nul op het rekest. De rechtbank oordeelde dat Ratelbands leeftijd die in zijn paspoort staat, gehandhaafd blijft.

Ratelband verklaarde begin november voor de rechtbank in Arnhem te lijden onder zijn papieren leeftijd. Deze “fysieke leeftijd” is namelijk niet in overeenstemming met zijn emotionele status, klonk het. “Ik voel me ongemakkelijk over mijn leeftijd, mijn geboortedatum.” Daarom vroeg hij aan de rechter om zijn officiële geboortedatum aan te passen van 11 maart 1949 naar 11 maart 1969.

“Als ik 69 ben, ben ik gelimiteerd. Als ik daarentegen 49 ben, dan kan ik een nieuw huis kopen, met een andere auto rondrijden… Ik kan dan meer werk aannemen. En als ik op Tinder zeg dat ik 69 ben, krijg ik geen enkele reactie. Als ik echter zeg dat ik 49 ben, met mijn gezicht, dan zou ik in een luxepositie verkeren, beargumenteerde de zelfverklaarde jonge god. “Als mensen van geslacht kunnen veranderen omdat ze zich niet goed in hun vel passen, waarom dan niet van leeftijd?”

Rechten en plichten

De ‘bewustzijnsverruimer’ vond geen gehoor bij de rechtbank. Die oordeelde maandag dat Ratelband zijn leeftijd in zijn paspoort zal behouden. De rechtbank ziet in de argumenten van Ratelband geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken. “Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen”, zo valt te lezen in het vonnis.

“Het staat Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen”, aldus de familierechter. “Aanpassing van zijn geboortedatum zou betekenen dat er twintig jaar verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. Dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het belang van registers die juiste feitelijke informatie bevatten, moet vooropstaan.”